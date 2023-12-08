В "Укрэнерго" заявили, что энергетику Украины ждут напряженные недели

Энергетические системы Украины ждут одна-две напряженные недели, особенно при низких температурах. Об этом заявил в эфире украинского телемарафона председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Telegram-канал украинского издания "Страна.
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