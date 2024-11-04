Как изменились цены на автомобили в октябре

Во второй осенний месяц в России 12 марок подняли цены на свои модели, а три — снизили. По данным агентства АВТОСТАТ, в течение октября 2024 года 12 марок, официально представленных на нашем рынке, повысили рекомендованные розничные цены на свои модели.
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