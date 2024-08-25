«Хезболла» выпустила на Израиль 100 ракет: в стране введен режим ЧС

ИЕРУСАЛИМ, 25 августа, ФедералПресс. Ливанское движение «Хезболла» выпустило 100 ракет по Израилю в ответ на июльскую атаку на Бейрут, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шокр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии