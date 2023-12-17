Путин: уверен, что ЕР будет предлагать объединительную повестку

Известия/Зураб Джавахадзе Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что партия "Единая Россия" впердь будет предлагать обществу объединительную повестку, откликаться и реагировать на самые важные для страны вопросы.
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