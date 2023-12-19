В Тейковском районе зарегистрировано ДТП с погибшим

Сегодня в 06-15 в Тейковском районе на 218-ом километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" водитель, управляя грузовым автомобилем «Фотон», не справился с управлением и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Вольво».
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