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В Ростове полиция задержала жильцов рухнувшего дома на Нариманова

В Ростове полиция задержала жильцов рухнувшего дома на Нариманова

В Ростове-на-Дону произошел очередной инцидент с жильцами пострадавшего дома на улице Нариманова. Группа местных жителей предприняла попытку проникнуть в свои квартиры, чтобы забрать оставшиеся вещи, но была задержана полицией.

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