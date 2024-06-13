В Ростове полиция задержала жильцов рухнувшего дома на Нариманова

В Ростове-на-Дону произошел очередной инцидент с жильцами пострадавшего дома на улице Нариманова. Группа местных жителей предприняла попытку проникнуть в свои квартиры, чтобы забрать оставшиеся вещи, но была задержана полицией.
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