Штрафы ТЦК незаконны? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему все штрафы ТЦК на сегодняшний день являются незаконными? Какое решение вынес Белоцерковский суд и на чем оно основано? Как отсутствие надлежащего уведомления о вызове помогает отменить постановление? И можно ли отменить штраф ТЦК дистанционно, находясь за границей? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.