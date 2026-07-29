Штрафы ТЦК незаконны? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему все штрафы ТЦК на сегодняшний день являются незаконными? Какое решение вынес Белоцерковский суд и на чем оно основано? Как отсутствие надлежащего уведомления о вызове помогает отменить постановление? И можно ли отменить штраф ТЦК дистанционно, находясь за границей? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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