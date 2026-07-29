Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Штрафы ТЦК незаконны? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Штрафы ТЦК незаконны? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему все штрафы ТЦК на сегодняшний день являются незаконными? Какое решение вынес Белоцерковский суд и на чем оно основано? Как отсутствие надлежащего уведомления о вызове помогает отменить постановление? И можно ли отменить штраф ТЦК дистанционно, находясь за границей? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии