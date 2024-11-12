Был сбой: «Владимирводоканал» за холодную воду теперь дерет больше¸ чем за горячую

Коммунальщики с весны не могут отладить работу по адекватной оплате услуги.Удвоение платежей каждый месяц Владимирцы на прошлой неделе начали оплачивать счета за воду и канализацию от МУП "Владимирводоканал" и некоторые впали в состояние глубокого недоумения: счета за эту коммунальную услугу оказались порой выше, чем от другой организации - за горячую воду и теплоснабжение! Разве так бывает? Бывает! - Я в августе за воду и канализацию 600 рублей заплатил, за сентябрь мне выставили счет на 1600.
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