Участник СВО: Связь террористов с Киевом прослеживается чётко

Natalija Osminina Человек по ДНК НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧЕРВЯ. Мы просто микробом Земли, живущий с точки зрения Космоса фемтосекунды. Причем в большинстве случаев её тупо просерающие. Если Вам фиолетово, кто как поделит мир, значит, Вы желаете сдохнуть всем жителям России. Никого не оставят, если Россия проиграет. Дожить до старости и остаться дебилом! Не огорчайтесь, Вы такой не один. Это я огорчаюсь, глядя на таких.

Natalija Osminina А с чего мне нервничать? Не путайте меня, пишущую Вам пост, со мной, как личностью. Я в то время, пока пишу Вам, делаю сразу несколько дел- смотрю ролики, читаю статьи и пишу свою книгу. На фига мне нервничать из-за проходного факта на МТ)) Вы не в своем уме?