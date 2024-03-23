Политнавигатор Изучение кадров с расстрелом посетителей Crocus City Hall позволяет сделать вывод, что боевики не являются профессионалами.
Участник СВО: Связь террористов с Киевом прослеживается чётко
Комментарии
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Natalija Osminina
Человек по ДНК НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧЕРВЯ. Мы просто микробом Земли, живущий с точки зрения Космоса фемтосекунды. Причем в большинстве случаев её тупо просерающие. Если Вам фиолетово, кто как поделит мир, значит, Вы желаете сдохнуть всем жителям России. Никого не оставят, если Россия проиграет. Дожить до старости и остаться дебилом! Не огорчайтесь, Вы такой не один. Это я огорчаюсь, глядя на таких.
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1 час.
Natalija Osminina
А с чего мне нервничать? Не путайте меня, пишущую Вам пост, со мной, как личностью. Я в то время, пока пишу Вам, делаю сразу несколько дел- смотрю ролики, читаю статьи и пишу свою книгу. На фига мне нервничать из-за проходного факта на МТ)) Вы не в своем уме?
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1 час.
Natalija Osminina
Честно говоря я от скотства таких как Вы, аж теряюсь. Я так понимаю, что Вы из тех, кто сожалеет, что СССР ответил Гитлеру- били бы баварское))) А гитлеровский план ОСТ - это цветочки по сравнению с тем, что задумали сделать глобалисты с Россией. Почему Вы родились таким тупым? Обидно за человечество, сколько среди нас мусора. Чего хотеь 90% нашей ДНК- так называемая "мусорная". И ученые до сих пор понять не могут- на фига? А это просто МАССОВКА, обеспечивающая потенциал действия. Так происходит везде, во всем биологическом мире.
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1 час.
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