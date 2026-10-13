Журова считает, что отказ Нидерландов в визах российским гимнасткам уничтожает саму суть спорта

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение касательно решения Нидерландов не выдавать визы российским спортсменкам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира.