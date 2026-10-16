Руководители коммерческих организаций получили от семи с половиной до девяти лет колонии за поставку бракованных зарубежных полуфабрикатов для модернизации стрелкового оружия, ущерб от которой составил почти 38 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия "удовлетво...
- ХЛ Организатор празд...
- После слов Мерца ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым