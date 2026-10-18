✒️Вот 5 главных отличий Велеса от других славянских божеств — в том числе в деревенской традиции, где его образ был особенно «бытовым» и понятным: 1.
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