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Путин анонсировал поставки российского газа в Казахстан и Узбекистан

Путин анонсировал поставки российского газа в Казахстан и Узбекистан

Россия в этом месяце начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте мероприятия.

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