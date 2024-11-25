Четверть клиентов МФО при введении лимита на займы готовы обратиться к нелегалам

Каждый четвертый (24,8%) активный клиент микрофинансовых организаций заявил, что невозможность взять больше одного займа существенно ухудшит его финансовое положение, показал опрос, проведенный специально для «Известий» финансовой онлайн-платформой Webbankir.
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