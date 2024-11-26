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Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 39 БПЛА над регионами РФ

Российские ПВО за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами РФ. Как сообщили в Минобороны, большую часть БПЛА уничтожили над Ростовской областью - 24, над территорией Брянской области - 5, над Курской и Белгородской областями - по 3.

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