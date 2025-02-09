«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

ГЕ

Григорьева Елена

Автор хоть и не впрямую, но всё-таки пытается привнести мысль, что это мы (никчемные неумехи, но в то же время задиристые и агрессивные) 'разругались' с соседями, а они белые и пушистые нас дурачков терпят. Автор, все ровно наоборот. На нас спускают всех собак, что по границам, и работа ведётся очень активно. А если этого вы не понимаете, то и не нужно писульки писать.