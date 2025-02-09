Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах физической расправой с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей главному редактору информационного агентства «Регнум».
«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой
Комментарии
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ГЕ
Григорьева Елена
Автор хоть и не впрямую, но всё-таки пытается привнести мысль, что это мы (никчемные неумехи, но в то же время задиристые и агрессивные) 'разругались' с соседями, а они белые и пушистые нас дурачков терпят. Автор, все ровно наоборот. На нас спускают всех собак, что по границам, и работа ведётся очень активно. А если этого вы не понимаете, то и не нужно писульки писать.
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9 час.
Ирина
Ну не хотят азеры и ары с нами добром общаться и жить дружно,член с ними. Мы никому не навязываемся. И вешать на нас всякие сплетни не нужно,тем более мужикам в правительстве этих стран. Как-то несерьезно.
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5 час.
АМ
Александр Мишин
А чем наши правители занимаются, что кругом все плохо? Может они зря миллионные зарплаты получают?!
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5 час.
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