Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах физической расправой с требованиями отказа от публикаций с упоминанием  одной из национальностей главному редактору информационного агентства «Регнум».

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Комментарии
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ГЕ
Григорьева Елена
Автор хоть и не впрямую, но всё-таки пытается привнести мысль, что это мы (никчемные  неумехи,  но в то же время задиристые и агрессивные) &#39;разругались&#39; с соседями, а они белые и пушистые нас дурачков терпят. Автор, все ровно наоборот. На нас спускают всех собак, что по границам, и работа ведётся очень активно.  А если этого вы не понимаете,  то и не нужно писульки писать.
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9 час.
Ирина
Ну не хотят азеры и ары с нами добром общаться и жить дружно,член с ними. Мы никому не навязываемся. И вешать на нас всякие сплетни не нужно,тем более мужикам в правительстве этих стран. Как-то несерьезно.
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5 час.
АМ
Александр Мишин
А чем наши правители занимаются, что кругом все плохо? Может они зря миллионные зарплаты получают?!
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5 час.
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