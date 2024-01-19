The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    Сплошная мафия а не страна.Павел Тё привел в...
  • Иван Иванов
    Дядя Коля а сын твой берега не попутал или это согласовано с кандидатом?Когда "предательс...
  • Марина Биченова
    Надо бедненькому помочь! Готовь казна мошну!Когда "предательс...

Правительство продлило меры поддержки для помогающих участникам спецоперации медработников 

Правительство продлило меры поддержки для помогающих участникам спецоперации медработников 

Сегодня Правительство России продлило на текущий год мер социальной поддержки для медицинских работников, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт кабмина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх