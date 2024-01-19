Правительство продлило меры поддержки для помогающих участникам спецоперации медработников 

Сегодня Правительство России продлило на текущий год мер социальной поддержки для медицинских работников, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт кабмина.
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