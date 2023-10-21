До конца года в Крыму ждут миллиард 

Сегодня, 21 октября, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем телегра-канале написал, что до конца года планируется отчуждение национализированного имущества по 19 объектам на сумму свыше 1 млрд рублей.
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