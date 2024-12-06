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СССР-Россия

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Путин: Результаты СВО определят судьбу России на годы вперёд

Путин: Результаты СВО определят судьбу России на годы вперёд

Президент России Владимир Путин рассказал о важности того, что сейчас происходит в зоне проведения специальной военной операции.

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Комментарии
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П
Полина
Меня волнует один важный вопрос: Будут ли освобождены Одесса, Николаев и Приднестровье? Или что-то изменилось в планах России? Если этого не произойдет, то никакой безопасности не будет для России. Лет через 10 бандеровцы опять полезут.
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