Путин: Результаты СВО определят судьбу России на годы вперёд

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Полина

Меня волнует один важный вопрос: Будут ли освобождены Одесса, Николаев и Приднестровье? Или что-то изменилось в планах России? Если этого не произойдет, то никакой безопасности не будет для России. Лет через 10 бандеровцы опять полезут.