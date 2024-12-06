Путин: Результаты СВО определят судьбу России на годы вперёд

Президент России Владимир Путин рассказал о важности того, что сейчас происходит в зоне проведения специальной военной операции.
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