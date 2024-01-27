21 600 мА·ч и IP68/IP69K. Представлен планшет Doogee R20 для суровой российской зимы – он работает в -40`C

Китайская компания Doogee выпускает достаточно интересный планшет Doogee R20, обладающий очень емким аккумулятором и хорошей защищенностью - полное соответствие со степенями IP68 и IP69K, а также требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H.
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