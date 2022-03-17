Оказывать помощь пожилым людям научили уссурийских студентов работники Красного Креста

Красный Крест провел обучающий тренинг "Особенности оказания социально-психологической помощи пожилым людям" среди учащихся Дальневосточного технического колледжа в Уссурийске, сообщает ИА UssurMedia.
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