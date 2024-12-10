Неуправляемый хаос

Алексей Зотьев 9 декабря 2024 г., 19:56 Запад запустил процессы, которые не в состоянии контролировать «Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума», — данное высказывание Дональда Трампа, произнесенное им в преддверии встречи с Макроном и Зеленским, которые, в свою очередь, являются более чем явным подтверждением поразившей большую часть мировых политиков «шизофрении», наверное, максимально четко описывает все происходящее в границах тех территорий, на которые распространяются геополитические интересы США.