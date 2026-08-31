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Активам нужна активная защита

Активам нужна активная защита

24 августа Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской федерации».

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Taurus Zmei

Всё постсоветское время показало, что частная собственность в РФ заточена на получение прибыли (таков капитализм), а не улучшения жизни населения (спасение утопающих...). По Крылову, как друзья вы не садитесь...