Активам нужна активная защита

24 августа Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской федерации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Европа придет со ...
- ЦИК утвердил итог...
- Больница в чемода...
Всё постсоветское время показало, что частная собственность в РФ заточена на получение прибыли (таков капитализм), а не улучшения жизни населения (спасение утопающих...). По Крылову, как друзья вы не садитесь...