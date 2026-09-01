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Иркутск Сегодня

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Мечта сбылась: в Тулуне школьник прокатился в патрульном автомобиле ДПС

В преддверии Дня знаний у маленького жителя Тулуна исполнилась заветная мечта — он побывал в настоящем патрульном автомобиле и пообщался с сотрудниками Госавтоинспекции.

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