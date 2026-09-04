U.S.-Venezuela Oil Deal Threatens China’s Oil-Backed Loans

For decades, Venezuela has been one of China’s most important partners in Latin America and the largest recipient of Chinese government funds in Latin America, with Beijing lending Caracas tens of billions of dollars and accepting oil as repayment.
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