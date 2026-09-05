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В Москву прибыли Уиткофф и Кушнер для переговоров по Украине

В Москву прибыли Уиткофф и Кушнер для переговоров по Украине

В московском аэропорту Внуково приземлился спецборт со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает РИА Новости.

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