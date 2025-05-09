Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Выступившие на параде Победы танки дооснастят и направят в войска для участия в СВО

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, выступившие на параде Победы на Красной площади, дооснастят комплектами дополнительной защиты и направят в войска для участия в специальной военной операции.

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