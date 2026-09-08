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Владимирские новости

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Прокуратура обеспечила подключение дома к электричеству в Александровском округе

Прокуратура обеспечила подключение дома к электричеству в Александровском округе

После обращения в прокуратуру и проведенной проверки, частный дом женщины в селе Александровского округа подключили к электричеству.

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