Поздравления с 8 марта получили от акима города жительницы Актау

Абилкайыр Байпаков поздравил с Международным женским днем жительниц Актау, передает inAktau.kz. Аким Актау отметил, что в нашем городе немало достойных матерей, на которых стоит равняться в воспитаниии подрастающего поколения От всей души поздравляю вас с праздником весны – Международным женским днем! Тепло и красота женской души, её доброта и широта всегда наполняли мир особым духом.