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Царьград

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CBS: Экс-министр армии Дэн Дрисколл выступил в Киеве

CBS: Экс-министр армии Дэн Дрисколл выступил в Киеве

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл посетил Киев, где впервые выступил после отставки в августе. Он участвовал в мероприятии вместе с Эриком Шмидтом, занимающимся поставками беспилотников.

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