Морская пехота уничтожила позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Морская пехота Черноморского флота РФ при помощи расчета 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 уничтожила замаскированные укрепленные позиции ВСУ и склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
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