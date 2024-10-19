Meta выпустила самообучающуюся ИИ-модель

Компания Meta (признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), представила партию новых моделей ИИ, включая Self-Taught Evaluator, которая позволяет генеративной модели на основе искусственного интеллекта самостоятельно обучаться без вмешательства человека, пишет Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании.