Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Meta выпустила самообучающуюся ИИ-модель

Meta выпустила самообучающуюся ИИ-модель

Компания Meta (признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), представила партию новых моделей ИИ, включая Self-Taught Evaluator, которая позволяет генеративной модели на основе искусственного интеллекта самостоятельно обучаться без вмешательства человека, пишет Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании.

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