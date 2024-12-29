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Почему пистолетные пули делают тупыми, если винтовочные острые

Почему пистолетные пули делают тупыми, если винтовочные острые

Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему пистолетные боеприпасы имеют округлую или даже тупую пулю, в то время как пуля промежуточных патронов для винтовок чаще всего имеет острую, «миндалевидную»? Очевидно, что делается это не просто так.

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