Смолянину вынесли приговор за разжигание ненависти к российским военнослужащим

33-летний безработный мужчина публично одобрял терроризм и выступил против СВО Суд вынес приговор 33-летнему безработному россиянину, который был задержан УФСБ России по Смоленской области за публичное оправдание идеологии и деятельности одной из запрещенных в РФ террористических организаций.