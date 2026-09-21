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Смоленск 2.0

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Смолянину вынесли приговор за разжигание ненависти к российским военнослужащим

Смолянину вынесли приговор за разжигание ненависти к российским военнослужащим

33-летний безработный мужчина публично одобрял терроризм и выступил против СВО Суд вынес приговор 33-летнему безработному россиянину, который был задержан УФСБ России по Смоленской области за публичное оправдание идеологии и деятельности одной из запрещенных в РФ террористических организаций.

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