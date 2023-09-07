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Прогнозы по сокращению запасов нефти США толкают цены вверх

Прогнозы по сокращению запасов нефти США толкают цены вверх

Прогнозы по сокращению запасов нефти США толкают цены вверх Наталья МарковаЦены на нефть немного выросли 7 сентября после того, как данные из индустрии показали, что запасы сырой нефти в США предположительно снизились на прошлой неделе.

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