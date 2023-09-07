Прогнозы по сокращению запасов нефти США толкают цены вверх Наталья МарковаЦены на нефть немного выросли 7 сентября после того, как данные из индустрии показали, что запасы сырой нефти в США предположительно снизились на прошлой неделе.
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