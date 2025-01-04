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«Майами» отстранил Джимми Батлера на семь матчей и рассмотрит предложения по обмену

«Хит» объявил об отстранении звездного защитника Джимми Батлера на семь матчей за «многочисленные случаи поведения, наносящего ущерб команде».

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