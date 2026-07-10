Андрей Дахин: «Путь к возвращению России в Олимпийское движение ещё впереди»

«Если смотреть на олимпийские игры, как на находящиеся «вне политики», то для наших спортсменов решение исполкома МОК восстанавливает возможность построения полноценной спортивной карьеры, вершиной которой являются олимпийские медали», — считает д.
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