Отсутствуют доказательства пользы скрининга на дефицит железа у беременных женщин

Рабочая группа по профилактическим услугам США (U.S. Preventive Services Task Force) пришла к выводу, что в настоящее время существует недостаточно данных относительно пользы скрининга и приема добавок при железодефицитной анемии (ЖДА) во время беременности.
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