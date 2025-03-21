Тяжёлая ночь - Киев пошёл на радикальные меры: В трёх регионах России вспыхнули столбы огня - сбили 132 БПЛА. Пожар на 4000 квадратов

Несмотря на договорённости между Россией и США о временном прекращении атак по энергетической инфраструктуре, с Киевом, очевидно, договариваться бесполезно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде204 подписчика
Популярные статьи
- Россия поймала «крупную рыбешку». В Курской области в ловушку попало около 30 офицеров НАТО. Путин их так просто не отпустит
- Офицеры НАТО уничтожены, ультиматум Путина истёк, Сырский кинул подмогу, на курских дорогах много Abrams
- Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
Свежие комментарии