Депутат Лантратова: чем выше маткапитал, тем лучше ситуация с рождаемостью

В Госдуме предлагают повысить выплаты маткапитала за второго ребенка до 1 млн рублей. Это важная инициатива, так как деньги являются существенным фактором роста рождаемости, отметила депутат Яна Лантратова.
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