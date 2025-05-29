Зюганов назвал конфликт с Украиной внутренним из-за незаконности роспуска СССР

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (ЦК КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что незаконность роспуска СССР в 1991 году позволяет России рассматривать конфликт с Украиной как внутренний, куда не должны вмешиваться другие страны.
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