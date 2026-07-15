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Синицына рассказала, что пробовала перейти к Мишину: «Обращалась к Алексею Николаевичу, но он подумал и в итоге не решился»

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, что пробовала перейти к тренеру Алексею Мишину, но он ее не взял.

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