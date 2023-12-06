Забытая амазонка: выставка Марии Васильевой в Московском музее современного искусства

Проект возвращает зрителям имя художницы «Парижской школы», оказавшейся в тени Пикассо и Модильяни. В Москве последнюю неделю работает выставка Марии Васильевой «Возвращение домой» в Московском музее современного искусства.
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