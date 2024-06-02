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В Белоруссии заявили о слежке НАТО за совместными с РФ учениями

В Белоруссии заявили о слежке НАТО за совместными с РФ учениями

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО внимательно следили за совместными учениями России и Белоруссии.

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Комментарии
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АндрейБорков
А как мы хотели, знали, что следить будут. В принципе эта слежка НАТОвцев за нашими с белорусами учениями по применению ТЯО это одеа из целей учения. Пусть видят что можем и сможем. А потом пусть думают, если осталось чем, что с ними будет и что от них останется, если, не дай Бог конечно, Россия охерачит Гей-Ропу ТЯО. А ведь такого варианта исключать нельзя. Но в той же Гей-Ропе существует рейтинг ненавистников России и вредителей. Первое и лидирующее место, по праву, принадлежит Англии. Как бы так сделать, что бы эта Англия попала под &quot;раздачу&quot;, это было бы просто замечательно. При чем сделать так, что бы эта &quot;раздача&quot; для Англии выглядела как ОТВЕТНЫЙ ХОД России, Не нападение на англосаксов, а именно ОТВЕТ на их беспредел и агрессию. Если такое произойдет, то та же Гей-Ропа хавало свое захлопнет, обдрищется жидко и свернет поддержку УкРуины, а те же США увидав, что стало с Англией и что от нее осталось, вряд ли захотят повторить ее &quot;подвиг во имя дерьмократии&quot; и начнут, первыми, переговоры с РФ о мире и мирном сосуществовании. Китайцы тоже будут не совсем против того, как РФ обошлась бы с Англией, а индусы, процентов на 95 всего населения, аплодировали бы РФ стоя и эти аплодисменты переходили бы в бурные овации. Про арабские страны и Африку и говорить не чего, Латинская Америка тоже бы не обиделась, а Аргентина бы наконец обрела свои Фолклендские острова.
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