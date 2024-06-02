В Белоруссии заявили о слежке НАТО за совместными с РФ учениями

АндрейБорков

А как мы хотели, знали, что следить будут. В принципе эта слежка НАТОвцев за нашими с белорусами учениями по применению ТЯО это одеа из целей учения. Пусть видят что можем и сможем. А потом пусть думают, если осталось чем, что с ними будет и что от них останется, если, не дай Бог конечно, Россия охерачит Гей-Ропу ТЯО. А ведь такого варианта исключать нельзя. Но в той же Гей-Ропе существует рейтинг ненавистников России и вредителей. Первое и лидирующее место, по праву, принадлежит Англии. Как бы так сделать, что бы эта Англия попала под "раздачу", это было бы просто замечательно. При чем сделать так, что бы эта "раздача" для Англии выглядела как ОТВЕТНЫЙ ХОД России, Не нападение на англосаксов, а именно ОТВЕТ на их беспредел и агрессию. Если такое произойдет, то та же Гей-Ропа хавало свое захлопнет, обдрищется жидко и свернет поддержку УкРуины, а те же США увидав, что стало с Англией и что от нее осталось, вряд ли захотят повторить ее "подвиг во имя дерьмократии" и начнут, первыми, переговоры с РФ о мире и мирном сосуществовании. Китайцы тоже будут не совсем против того, как РФ обошлась бы с Англией, а индусы, процентов на 95 всего населения, аплодировали бы РФ стоя и эти аплодисменты переходили бы в бурные овации. Про арабские страны и Африку и говорить не чего, Латинская Америка тоже бы не обиделась, а Аргентина бы наконец обрела свои Фолклендские острова.