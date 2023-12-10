США, Южная Корея и Япония сотрудничают в борьбе с кибератаками Северной Кореи

Представители национальной безопасности США, Японии и Южной Кореи вместе работают над трехсторонней инициативой по борьбе с растущей киберпреступной деятельностью и отмыванием криптовалютных денег в Северной Корее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии