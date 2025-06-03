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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

За первые пять месяцев 2025 г. страховые компании заключили более 1,6 млн краткосрочных договоров ОСАГО

За первые пять месяцев 2025 г. страховые компании заключили более 1,6 млн краткосрочных договоров ОСАГО

Это на 45% больше результатов с запуска продукта в марте 2024 г. и до конца прошлого года (1,1 млн), сообщил представитель Национальной страховой информационной системы (НСИС) со ссылкой на данные автоматизированной информационной системы (АИС) страхования.

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