За первые пять месяцев 2025 г. страховые компании заключили более 1,6 млн краткосрочных договоров ОСАГО

Это на 45% больше результатов с запуска продукта в марте 2024 г. и до конца прошлого года (1,1 млн), сообщил представитель Национальной страховой информационной системы (НСИС) со ссылкой на данные автоматизированной информационной системы (АИС) страхования.
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