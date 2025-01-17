Байден рассказал, что опасался покушения во время визита в Киев в 2023 году Уходящий в отставку Джо Байден заявил, что мог стать жертвой покушения в ходе необъявленного визита в Киев в 2023 году.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Байден рассказал, что опасался покушения во время визита в Киев в 2023 году Уходящий в отставку Джо Байден заявил, что мог стать жертвой покушения в ходе необъявленного визита в Киев в 2023 году.
Свежие комментарии