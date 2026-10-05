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Медицина 2.0

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Нейробиологи обнаружили неизвестное благотворное влияние медленного бега на мозг

Нейробиологи обнаружили неизвестное благотворное влияние медленного бега на мозг

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Imaging Neuroscience, показывает, что даже десятиминутная медленная пробежка может улучшить настроение и повысить способность к концентрации.

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