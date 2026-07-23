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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Плющенко: «Впервые в своей жизни дал интервью для Youtube-канала, первым исключением стал мой друг Эмин Агаларов»

https://www.sports.ru/figure-skating/1117309380-evgenij-plyu.Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что впервые дал интервью для ютуб-канала.

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