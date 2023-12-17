Cybertruck: пуленепробиваемые 800 сил

Когда-то на вполне хайпа первого прототипа 2019 года мы уже рассказывали про российский Кибертрак, который энтузиасты сделали из листового металла и восьмерки Жигулей — он даже попал в новости Первого канала.
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